Пенс рассказал об отсутствии разногласий между США, Южной Кореей и Японией по вопросу КНДР
Он отметил, что возвращается в США с надеждой на продолжение работы в тесном взаимодействии с Южной Кореей и Японией и активизацию кампании с целью оказания максимального экономического и дипломатического давления на Северную Корею.
Как отмечается, Пенс прибыл в Южную Корею, чтобы возглавить американскую делегацию на церемонии открытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане.
Ранее он заявил о готовности страны отвечать на агрессию КНДР любыми способами, включая военные.