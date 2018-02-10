Пенс рассказал об отсутствии разногласий между США, Южной Кореей и Японией по вопросу КНДР

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что между Вашингтоном, Токио и Сеулом не существует разногласий по вопросу КНДР, поскольку страны намерены наращивать давление на Пхеньян. Об этом сообщает Associated Press.

Он отметил, что возвращается в США с надеждой на продолжение работы в тесном взаимодействии с Южной Кореей и Японией и активизацию кампании с целью оказания максимального экономического и дипломатического давления на Северную Корею.

Как отмечается, Пенс прибыл в Южную Корею, чтобы возглавить американскую делегацию на церемонии открытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане.

Ранее он заявил о готовности страны отвечать на агрессию КНДР любыми способами, включая военные.