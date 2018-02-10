Эксперт оценил шансы на возможное сближение Южной Кореи и КНДР

Сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН, преподаватель Института стран Азии и Африки при МГУ Константин Асмолов в разговоре с RT прокомментировал сообщения о том, что северокорейский лидер Ким Чен Ын пригласил главу Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Пхеньян.

«Ким, безусловно, протягивает руку. Сам по себе визит делегации, в которую входят формальный глава страны и сестра вождя, — это приглашение, хорошая демонстрация северокорейского дружелюбия. Но мы видим заявление Пенса (вице-президента США Майка Пенса. — RT) о будущих санкциях, видим Муна, который на самом деле сидит между двух стульев. В зависимости от обстановки он говорит то про улучшение отношений, то про нерушимость союза Республики Корея и США, а требования денуклеаризации КНДР никуда не исчезают», — пояснил он.

Асмолов также добавил, что надежда на некоторое сближение КНДР и Южной Кореи существует, но на данном этапе достаточно трудно спрогнозировать, в каком качестве и каким образом это произойдёт.

«Вопрос в том, что ещё будет говорить Мун Чжэ Ин, кроме разговоров про мир и дружбу. И в том, как пройдёт Олимпиада, не будет ли каких-нибудь провокаций против Северной Кореи. Также многое зависит от того, как пройдут американо-южнокорейские учения. Их, конечно, сдвинули на время олимпийского перемирия, но не попытаются ли консервативные силы отыграться?» — отметил эксперт.

Ранее стало известно, что Ким Чен Ын пригласил Мун Чжэ Ина в Пхеньян.