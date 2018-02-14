В Дубае может появиться автономное воздушное такси

В Дубае, одном из крупнейших городов Объединённых Арабских Эмиратов, может появиться автономное воздушное такси. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что проект нового вида транспорта был представлен в ходе Всемирного правительственного саммита, проходящего в регионе.

Как сообщает агентство, инициатором проекта стало Управление по дорогам и транспорту Дубая, пригласившее для реализации идеи немецкую компанию Volocopter.

«Воздушное такси будет отвечать высоким стандартам безопасности и надёжности. Пилотирование будет осуществляться автопилотом, действующим при помощи системы программирования специальных маршрутов на основе GPS-навигатора», — заявили представители Управления, отметив, что контроль за движением также будет дополнительно осуществляться оператором.

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