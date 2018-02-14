В Дубае может появиться автономное воздушное такси

Короткая ссылка
В Дубае, одном из крупнейших городов Объединённых Арабских Эмиратов, может появиться автономное воздушное такси. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что проект нового вида транспорта был представлен в ходе Всемирного правительственного саммита, проходящего в регионе.

Как сообщает агентство, инициатором проекта стало Управление по дорогам и транспорту Дубая, пригласившее для реализации идеи немецкую компанию Volocopter.

«Воздушное такси будет отвечать высоким стандартам безопасности и надёжности. Пилотирование будет осуществляться автопилотом, действующим при помощи системы программирования специальных маршрутов на основе GPS-навигатора», — заявили представители Управления, отметив, что контроль за движением также будет дополнительно осуществляться оператором.

Ранее сообщалось, что в столице Японии открылось первое кафе, где роботы готовят кофе.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Ближний Восток
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru