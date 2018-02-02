В Токио открылось первое кафе, где роботы готовят кофе

В столице Японии открылось первое кафе, где роботы готовят кофе. Об этом сообщает China Daily.

Отмечается, что кафе открылось в четверг, 1 февраля.

По данным издания, робот может приготовить одну чашку кофе приблизительно за четыре минуты.

Также сообщается, что один робот может заменить на рабочем месте группу из четырёх-пяти бариста, что, в свою очередь, позволяет владельцам заведения устанавливать низкие цены на напитки.

Ранее стало известно, что китайский робот «Сяо И» успешно сдал государственный экзамен для получения лицензии на ведение медицинской практики.