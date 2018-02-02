В Токио открылось первое кафе, где роботы готовят кофе
Отмечается, что кафе открылось в четверг, 1 февраля.
Sneak peek into #Japan’s very first #robot-café which opens in #Tokyo tomorrow. pic.twitter.com/EotoikDr2h— China Daily (@ChinaDailyUSA) 31 января 2018 г.
По данным издания, робот может приготовить одну чашку кофе приблизительно за четыре минуты.
Также сообщается, что один робот может заменить на рабочем месте группу из четырёх-пяти бариста, что, в свою очередь, позволяет владельцам заведения устанавливать низкие цены на напитки.
Ранее стало известно, что китайский робот «Сяо И» успешно сдал государственный экзамен для получения лицензии на ведение медицинской практики.