В Токио открылось первое кафе, где роботы готовят кофе

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В столице Японии открылось первое кафе, где роботы готовят кофе. Об этом сообщает China Daily.

Отмечается, что кафе открылось в четверг, 1 февраля.

По данным издания, робот может приготовить одну чашку кофе приблизительно за четыре минуты.

Также сообщается, что один робот может заменить на рабочем месте группу из четырёх-пяти бариста, что, в свою очередь, позволяет владельцам заведения устанавливать низкие цены на напитки. 

Ранее стало известно, что китайский робот «Сяо И» успешно сдал государственный экзамен для получения лицензии на ведение медицинской практики. 

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