СМИ: На МКС испытают новую систему хранения грузов с использованием интернета вещей

На Международной космической станции (МКС) планируют испытать новую систему хранения и инвентаризации грузов с использованием концепции интернета вещей, пишет газета «Известия» со ссылкой на ракетно-космическую корпорацию «Энергия».

«В эксперименте с «умными полками» планируется отработать применение на станции миниатюрных радиометок, которые позволят облегчить работу космонавта», — заявили в корпорации.

Там отметили, что сведения о каждой единице оборудования при разгрузке и хранении будут автоматически вноситься в базы данных.

Первая «умная полка» проходит испытания на предприятии, а в октябре 2018 года её доставят на борт МКС и станут использовать для хранения лекарств и медицинских инструментов.

В настоящее время все объекты на МКС инвентаризуют с помощью приклеенных к ним штрихкодов.