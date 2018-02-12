СМИ: На МКС испытают новую систему хранения грузов с использованием интернета вещей

Короткая ссылка
На Международной космической станции (МКС) планируют испытать новую систему хранения и инвентаризации грузов с использованием концепции интернета вещей, пишет газета «Известия» со ссылкой на ракетно-космическую корпорацию «Энергия».

«В эксперименте с «умными полками» планируется отработать применение на станции миниатюрных радиометок, которые позволят облегчить работу космонавта», — заявили в корпорации.

Там отметили, что сведения о каждой единице оборудования при разгрузке и хранении будут автоматически вноситься в базы данных.

Первая «умная полка» проходит испытания на предприятии, а в октябре 2018 года её доставят на борт МКС и станут использовать для хранения лекарств и медицинских инструментов.

В настоящее время все объекты на МКС инвентаризуют с помощью приклеенных к ним штрихкодов.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Космос
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru