СМИ: На МКС испытают новую систему хранения грузов с использованием интернета вещей
«В эксперименте с «умными полками» планируется отработать применение на станции миниатюрных радиометок, которые позволят облегчить работу космонавта», — заявили в корпорации.
Там отметили, что сведения о каждой единице оборудования при разгрузке и хранении будут автоматически вноситься в базы данных.
Первая «умная полка» проходит испытания на предприятии, а в октябре 2018 года её доставят на борт МКС и станут использовать для хранения лекарств и медицинских инструментов.
В настоящее время все объекты на МКС инвентаризуют с помощью приклеенных к ним штрихкодов.