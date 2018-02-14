Организатор взрывов в США в 2016 году приговорён к пожизненному заключению

Короткая ссылка
Организатор двух взрывов в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси Ахмад Рахими приговорён к пожизненному тюремному заключению.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя американской прокуратуры.

«Он был приговорён к пожизненному сроку и возмещению ущерба в $562 802», — заявил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что уроженец Афганистана Рахими вёл пропаганду терроризма среди заключённых, вместе с которыми находился в тюрьме.

В сентябре 2016 года он совершил теракты в двух американских штатах.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru