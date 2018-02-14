Организатор взрывов в США в 2016 году приговорён к пожизненному заключению
Организатор двух взрывов в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси Ахмад Рахими приговорён к пожизненному тюремному заключению.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя американской прокуратуры.
«Он был приговорён к пожизненному сроку и возмещению ущерба в $562 802», — заявил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что уроженец Афганистана Рахими вёл пропаганду терроризма среди заключённых, вместе с которыми находился в тюрьме.
В сентябре 2016 года он совершил теракты в двух американских штатах.
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