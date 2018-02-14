Организатор взрывов в США в 2016 году приговорён к пожизненному заключению

Организатор двух взрывов в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси Ахмад Рахими приговорён к пожизненному тюремному заключению.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя американской прокуратуры.

«Он был приговорён к пожизненному сроку и возмещению ущерба в $562 802», — заявил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что уроженец Афганистана Рахими вёл пропаганду терроризма среди заключённых, вместе с которыми находился в тюрьме.

В сентябре 2016 года он совершил теракты в двух американских штатах.