Глобальный фронт: возможно ли слияние ИГ и «Аль-Каиды» в единую группировку

Террористические организации «Исламское государство»* и «Аль-Каида»** могут объединиться. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Он пояснил, что речь идёт о слиянии ячеек для проведения совместных вылазок. Основная причина предполагаемого объединения — ослабление позиций обеих группировок в ряде регионов. Эксперты обращают внимание, что серьёзных противоречий между организациями террористов нет и боевики легко переходят из одной в другую. К чему может привести появление нового крупного радикального формирования, выяснял RT.

«Исламское государство» и «Аль-Каида» могут объединиться, причём, скорее всего, слияние будет происходить на низшем структурном уровне — ячеек и филиалов. Об этом говорится в новом докладе Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

В документе отмечается, что положение радикальных организаций в последнее время значительно ухудшилось. Так, ИГ лишилась 90% источников финансирования и была вынуждена «оставить свои опорные пункты в городских районах». По словам Генсека организации, террористы «понесли стратегические потери» в Сирии, Ираке и на юге Филиппин.

В то же время в докладе отмечается, что «Исламское государство» смогло «адаптироваться к изменившимся обстоятельствам». Джихадисты отказались «от установки на захват и удержание территории» и сосредоточились на подпольной террористической деятельности. Гутерреш полагает, что ИГ будет делать ставку на «компактные и мотивированные группы, готовые воевать или совершать теракты».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш

Reuters

© Shannon Stapleton

Глава ООН прогнозирует, что в условиях тотального сокращения ресурсной базы ИГ и «Аль-Каида», ушедшая в тень около десяти лет назад, могут объединиться. При этом Гутерреш пояснил, что речь идёт о слиянии подразделений, которые могут проводить совместные вылазки.

«На сегодняшний день в организационном отношении ИГ представляет собой глобальную сеть с плоской иерархией и ослабленным оперативным контролем над филиалами. Государства — члены ООН подчеркнули, что готовность некоторых членов сетей ИГ и «Аль-Каиды» поддерживать операции друг друга по-прежнему вызывает озабоченность, а их потенциальное слияние, по крайней мере в некоторых районах, представляет собой новую угрозу», — отметил Гутерреш.

Переговорный процесс

Предупреждения о грядущем союзе между ИГ и «Аль-Каидой» или слиянии подконтрольных им бандформирований достаточно регулярно появляются в информационном поле.

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18 апреля 2017 года вице-президент Ирака Айяд Алави со ссылкой на собственные источники сообщил, что после успеха международной коалиции при штурме Мосула лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади начал переговоры о создании союза с главой «Аль-Каиды» Айманом аз-Завахири. При этом иракский политик заявил, что не представляет, «как именно эти две группировки могут работать вместе». На следующий день во время пресс-брифинга командующий наземными силами международной коалиции по борьбе с ИГ генерал-майор США Джозеф Мартин заявил, что не располагает данными о каких-либо переговорах между террористическими организациями.

В конце апреля прошлого года директор ФСБ России Александр Бортников, выступая на Московской конференции по международной безопасности, рассказал, что у спецслужбы есть информация о попытках руководства ИГ договориться о союзе с другими радикальными формированиями.

Боевики на Ближнем Востоке

Reuters

© Khalil Ashawi

26 апреля 2017 года, комментируя возможное слияние ИГ и «Аль-Каиды», глава мониторинговой группы при Совете Безопасности ООН Ганс-Якоб Шиндлер пояснил, что между двумя группировками существует некоторая идеологическая разница. Кроме того, как он считает, лидеры террористических организаций вряд ли смогут договориться о переделе власти.

«Аль-Каида» хочет установить мировой халифат.Это её идеология, об этом публично говорил Усама бен Ладен. У ИГ та же цель, но различие состоит в том, что ИГ хочет достичь её в кратчайшие сроки. А бен Ладен считал, что это миссия следующего поколения», — подчеркнул Шиндлер.

Эволюция «Аль-Каиды»

«Аль-Каида» считается одной из старейших ультрарадикальных международных организаций ваххабитского толка. Группировка была создана в Афганистане при поддержке ЦРУ США с целью противодействия советским войскам. Однако уже через 10 лет джихадисты взорвали американские посольства в Кении и Танзании, а 11 сентября 2001 года совершили самый крупный на сегодняшний день теракт.

В середине 2000-х годов террористическая активность «Аль-Каиды» пошла на спад. Как считают востоковеды, именно тогда зародилось «Исламское государство» как одно из «модернистских» ответвлений «Аль-Каиды». В 2014 году на фоне успехов в Сирии и Ираке руководство ИГ объявило об окончательном разрыве отношений с «Аль-Каидой».

«То, что называется «Исламским государством», — это, по сути, эволюция «Аль-Каиды». Никаких кардинальных отличий ни в идеологии, ни в методах джихада между этими группировками не было и нет. Командиры террористов, конечно, могут делить власть и деньги, но против общего врага они будут воевать плечом к плечу», — сказал в беседе с RT религиовед Роман Силантьев.

По словам эксперта, на пике своего могущества в 2014 году ИГ действительно нанесло удар по позициям «Аль-Каиды», став флагманом мирового джихада. Однако с крахом «халифата» на Ближнем Востоке амбиции верхушки «Исламского государства» стали более умеренными.

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«Я поддерживаю опасения Генсека ООН. На тактическом уровне боевики ИГ и «Аль-Каиды» без труда будут объединяться для совершения диверсионных вылазок, оборонительных боёв и терактов. Это очевидно, так как в ряде регионов бандформированиям необходимо выживать. Но нельзя исключать и стратегический союз», — заявил Силантьев.

Аналогичной точки зрения придерживается председатель Международной исламской миссии Шафиг Пшихачев. Говоря о сирийской кампании, он подчеркнул, что боевики с лёгкостью переходят из одной радикальной группировки в другую.

По словам Пшихачева, все террористические организации преследуют общую цель — разрушить основу существующего миропорядка. Поэтому наёмники могут присягнуть на верность ИГ, а потом перейти в «Джабхат Фатх аш-Шам»***, сирийский филиал «Аль-Каиды».

«Все радикальные бандформирования непостоянны в своём поведении. С одной стороны, они всё время воюют друг с другом, но с другой — объединяются для отпора общему врагу. Одно можно сказать точно: лидеры террористов постоянно совершенствуют методы противодействия государственным властям. В связи с этим можно ожидать любого поворота событий, включая реинтеграцию ИГ и «Аль-Каиды», — пояснил в беседе с RT Пшихачев.

Противостояние с «Талибаном»

По сообщениям российских спецслужб, поражения на Ближнем Востоке вынуждают террористов перемещаться в другие регионы. Так, из Сирии и Ирака джихадисты бегут в Афганистан.

Боевики «Талибана» в Афганистане

Reuters

Здесь «Исламское государство» появилось в 2014 году, взяв под контроль около 5% территории. По информации ООН, в декабре 2015 года ИГ вступило в прямое противостояние с главной исламистской силой в республике — движением «Талибан»****.

В январе 2016 года президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай заявил, что в стране «возродилась» «Аль-Каида». По его словам, мощь этой террористической группировки значительно выросла во второй половине 2015 года.

«Существует множество опасений по поводу усиления ИГ и «Аль-Каиды». Однако стоит понимать, что их присутствие в Афганистане «Талибан» воспринимает крайне негативно. Для талибов прибывающие из других стран боевики — чужаки и конкуренты. Делиться с ними властью талибы не будут», — сказал в интервью RT директор Центра изучения современного Афганистана (ЦИСА) Омар Нессар.

По мнению эксперта, ИГ и «Аль-Каида» могут объединиться, чтобы бросить вызов «Талибану». Но достичь господства в Афганистане они смогут только после разгрома талибов.

«Афганистан оказался в патовой ситуации, а соседние страны являются заложниками происходящих там событий. Крепнущий «Талибан» представляет угрозу для окружающих государств, но если он ослабнет, то усилятся ИГ и «Аль-Каида». Как найти равновесие и победить терроризм в Афганистане, никто не знает», — констатировал Нессар.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

*** «Джабхат Фатх аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

**** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.