Демократический транзит: зачем США перебрасывают войска из Ирака в Афганистан

Соединённые Штаты переводят часть военного контингента из Ирака в Афганистан. Передислокация происходит в рамках «афганской стратегии» Дональда Трампа по борьбе с местными исламистскими группировками. Однако эксперты сомневаются в успехе новой кампании против ИГ* и «Талибана»**: в горах при отсутствии поддержки населения вести войну очень сложно. К тому же США рискуют ослабить иракское направление, где критическое положение суннитов Мосула может привести к всплеску радикализма. О последствиях ближневосточной тактики Вашингтона — в материале RT.

Вашингтон приступил к выводу вооружённых сил США из Ирака. Об этом накануне сообщило агентство Associated Press со ссылкой на подрядчиков, сотрудничающих с американской военной базой. Однако солдаты не возвращаются в Штаты — военнослужащих перебрасывают в Афганистан. Только за последние дни Республику Ирак покинули десятки солдат и офицеров. Информацию о выводе американского контингента подтвердили иракские власти, уточнив, что официально переброска военных пока не началась, хотя соответствующее решение уже принято.

Вашингтон отреагировал на появившуюся в СМИ информацию: в сообщении Центрального командования Вооружённых сил США уточняется, что американское военное присутствие в Ираке сохранится, но его характер претерпит изменения. Американские военные переключатся на обучение и консультирование иракских коллег.

«Наше постоянное присутствие в качестве приглашённых гостей в Ираке в большей степени будет сосредоточено на охране правопорядка, пограничном контроле и наращивании военного потенциала», — заявил бригадный генерал США Джонатан Брага.

Этот год станет решающим в корректировке численности сил международной коалиции по борьбе с ИГ* в Ираке, говорится в заявлении Пентагона.

Плохая репутация

В начале декабря прошлого года иракское правительство провозгласило победу над «Исламским государством»*, в честь этого события в Багдаде прошёл военный парад. Дата 10 декабря получила статус национального праздника — иракские власти объявили, что страна полностью освобождена от такфиристских группировок. Прозвучали поздравления и со стороны американской администрации.

Ранее о разгроме ИГ заявил президент США Дональд Трамп. Политик сообщил, что террористы «фактически выбиты из Сирии, выбиты из Ирака», назвав это «хорошей новостью». А плохая новость состоит в том, что, потерпев военное поражение, радикалы разбегаются по большой территории или возвращаются домой, пояснил глава Белого дома.

Некоторые террористы перебираются в регионы, не контролируемые официальными властями, — в первую очередь в Афганистан. Антитеррористическая операция «Несокрушимая свобода», которую США проводили с 2001 по 2014 годы, позволила очистить от группировок «Талибан»** и «Аль-Каида»*** только часть афганских провинций. Примерно 40% территории страны остаются под контролем радикальных исламистов — в основном талибов. Однако с 2014 года в стране начали появляться некие филиалы «Исламского государства».

По оценкам экспертов, численность афганской группировки ИГ пока значительно уступает в численности «Талибану» — примерно 7 тыс. игиловцев против 60-70 тыс. талибов. Однако ИГ способно мобилизовать дополнительные силы из числа местного населения.

Джелалабад, Афганистан, 24 января 2018 г.

Reuters

В последнее время обстановка в Афганистане накалилась ещё больше — страну потрясла целая серия кровавых терактов. В декабре прошлого года «Исламское государство» взяло на себя ответственность за подрыв культурного центра в Кабуле, тогда погибли десятки человек. 27 января 2018 года в результате атаки талибов в афганской столице погибли почти 100 человек, ещё 150 получили ранения.

Взрывы гремят в Афганистане постоянно — 20 января террористы захватили отель Intercontinental, жертвами атаки стали 43 человека. Нападению подвергся даже автомобиль миссии ООН — преступники похитили женщину-дипломата и её ребёнка.

По мнению старшего научного сотрудника Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Бориса Долгова, «Талибан», наращивая террористическую активность, пытается запугать США, даёт им понять, что располагает большими возможностями.

Тем не менее в январе 2018 года Дональд Трамп объявил о планах добиться полной победы над террористами в Афганистане. Впрочем, эксперты скептически оценивают перспективы этой операции.

«Значительная часть афганского населения не поддерживает действия американских войск в стране, так как американцы запятнали себя ударами по мирному населению, — пояснил Долгов в интервью RT. — Ещё один фактор — связи талибов с пакистанской стороной: ведь именно Пакистан стоял у истоков создания «Талибана». Сейчас талибы могут укрываться на пакистанской территории. Горный ландшафт Афганистана также очень осложняет наступление на местных исламистов».

Угроза на российском направлении

О возможном расширении американского военного присутствия в Афганистане стало известно 22 января. Об этом со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил The Washington Post. По официальным данным, сейчас в Афганистане находится около 15 тыс. американских военных.

Ряды американских подразделений в Афганистане начали пополняться ещё весной — в рамках плана по усилению афганской правительственной армии. В августе Дональд Трамп объявил о новой стратегии США в Афганистане, согласно которой американская сторона будет вести военную кампанию в регионе до полной победы. Об этом президент объявил, выступая на базе Форт-Майер в Вирджинии. Глава Белого дома обозначил основные стратегические цели — ликвидация ИГ и «Аль-Каиды», а также предотвращение прихода талибов к власти в Афганистане. Достичь этого необходимо, чтобы не допустить массовые террористические атаки против США, пояснил он.

В январе афганский президент Мохаммад Ашраф Гани заявил, что без помощи США власти не способны сдерживать напор террористов более полугода. В конце 2017 года Мухаммад Захир Вахдат, губернатор афганской провинции Сари-Пуль, сообщил о заметном укреплении позиций ИГ в северных районах страны.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи

AFP

По мнению аятоллы Сейида Али Хаменеи, высшего руководителя Ирана, США намеренно провоцируют миграцию боевиков ИГ из Ирака и Сирии в Афганистан, чтобы обосновать закрепление американского присутствия в стране.

«Те же руки, что создали ИГ как инструмент, направленный против народов Сирии и Ирака, сейчас, после поражения в этих регионах, стремятся перебросить ИГ в Афганистан», — цитирует иранского лидера «Афганистан.ру».

О том, что в большинстве случаев США не ликвидируют террористическую угрозу, а просто вынуждают радикалов передислоцироваться в другие регионы, говорили ранее и в Кремле. Комментируя наступление отрядов ИГ в районе Пальмиры в конце 2016 года, Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Владимира Путина, заявил о «процессе выдавливания» больших групп террористов из Ирака.

Как пояснил Долгов, американцы были даже заинтересованы в передислокации игиловцев на север Афганистана, к границам Таджикистана и Узбекистана.

«Штаты не противодействовали концентрации боевиков ИГ и их союзников из числа талибов на границе Афганистана со среднеазиатскими республиками, на российском направлении. Напротив, США даже сами выдавливали террористов в эти районы. Это делалось намеренно, чтобы создать угрозу на границах сопредельных с Россией стран», — пояснил Долгов.

Очаг напряжённости

Эксперты не исключают, что исламский фундаментализм может снова поднять голову в Ираке. «Исламское государство Ирака и Леванта» — так изначально называлась группировка, которая зародилась в Ираке как ответвление «Аль-Каиды» в 2006—2010 годах. Однако довольно быстро пути «Аль-Каиды» и ИГИЛ* разошлись из-за различий в идеологии. Если члены «Аль-Каиды», как и многие исламские фундаменталисты, видят в роли своих главных врагов Запад и США, то для такфиристов из «Исламского государства» на первом месте стоит межрелигиозная вражда. Своей основной целью идеологи ИГ называли физическое уничтожение шиитов, а также представителей других направлений в исламе.

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По мнению экспертов, почвой для нового обострения межконфессиональной вражды и перехода её в стадию насильственной борьбы стало американское военное вторжение в Ирак в 2003 году, после которого к власти в стране пришли представители шиитского большинства. А до этого правящая элита Ирака традиционно была представлена суннитами, несмотря на то что суннитское население составляет меньшинство в стране.

Созданное в тот же период «Исламское государство» базировалось в районе Мосула, а своей столицей группировка объявила город Баакубу. Тогда же, в 2006 году, борьба против американского присутствия в Ираке начала замещаться противостоянием религиозных общин Ирака. Разжиганию вражды способствовал ряд провокаций, одной из которых стал подрыв неизвестными шиитской мечети аль-Аскария в Самарре. Этот теракт спровоцировал всплеск насилия в стране.

Сегодня в Ираке закладывается благоприятная почва для того, чтобы акты насилия повторились, говорят аналитики. Жители разгромленного антитеррористической коалицией Мосула бедствуют, они существует без всякой помощи со стороны США или Багдада. На улицах города до сих пор лежат трупы — а ведь после завершения операции прошло уже несколько месяцев. Город, который до войны был в Ираке вторым по численности населения, лежит в руинах, и его восстановлением никто не занимается.

Разрушенные дома в Мосуле, Ирак

Reuters

«Американская политика в Ираке привела к росту вражды между иракскими общинами, — считает Долгов. — Часть суннитской общины в районе Мосула поддержала ИГ. Сейчас эта враждебность несколько стихла, но может вспыхнуть снова при помощи уже другой группировки. Структура ИГ разбита, но идеология осталась и может дать о себе знать. Ещё один раздражающий фактор — высокая коррупция и социальные проблемы. Этим радикалы тоже могут воспользоваться».

Похожей точки зрения придерживается политолог-востоковед Владимир Сотников. По мнению эксперта, ситуация в Ираке далека от стабильной.

«Достаточно вспомнить стычки курдских отрядов с правительственной армией за Киркук, после того как иракские курды провели референдум о независимости», — пояснил Сотников в интервью RT.

Если конфронтация по этой линии получит развитие, смутой может воспользоваться ИГ, чтобы нарастить своё влияние в других районах страны, — тем более что сейчас остатки группировки перебираются в Ирак и в другие страны.

«Послевоенная политика США в Ираке способна снова активизировать «Исламское государство». ИГ старается привлекать в свои ряды суннитов. То, что американцы самоустранились от ситуации в Мосуле, может привести к тому, что ИГ получит новых членов. Трамп, со своей стороны, не желает тратить слишком много ресурсов, опасаясь недовольства избирателей», — подытожил Сотников.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

*** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.