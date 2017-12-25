СМИ: Обвиняемый в терактах в США мужчина вёл пропаганду терроризма среди заключённых
Об этом сообщает CNN со ссылкой на прокуратуру.
Отмечается, что он распространял копии материалов с террористической пропагандой, в том числе выступления главаря террористической группировки «Аль-Каида»* Усамы бен Ладена и инструкции по изготовлению бомб.
«Рахими пытался радикализовать заключённых в Исправительном центре Метрополитан, в том числе распространяя публикации террористических организаций», — заявил прокурор.
По данным телекомпании, диски с террористическими материалами были обнаружены у двух заключённых.
Ранее во Франции задержали жителя Барселоны, распространявшего в социальных сетях прославляющие терроризм сообщения.
* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.