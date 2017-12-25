СМИ: Обвиняемый в терактах в США мужчина вёл пропаганду терроризма среди заключённых

Ахмад Рахими, который обвиняется в совершении терактов в Нью-Йорке и Нью-Джерси в сентябре 2016 года, вёл пропаганду терроризма среди заключённых, вместе с которыми находился в тюрьме.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на прокуратуру.

Отмечается, что он распространял копии материалов с террористической пропагандой, в том числе выступления главаря террористической группировки «Аль-Каида»* Усамы бен Ладена и инструкции по изготовлению бомб.

«Рахими пытался радикализовать заключённых в Исправительном центре Метрополитан, в том числе распространяя публикации террористических организаций», — заявил прокурор.

По данным телекомпании, диски с террористическими материалами были обнаружены у двух заключённых.

Ранее во Франции задержали жителя Барселоны, распространявшего в социальных сетях прославляющие терроризм сообщения.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.