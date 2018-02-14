Временным главой МИД Нидерландов станет министр внешней торговли страны Сигрид Кааг
Об этом сообщает TPO со ссылкой на премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.
Отмечается, что правительству потребуется по меньшей мере несколько недель для того, чтобы подобрать нового кандидата на пост министра иностранных дел.
Ранее сообщалось, что Зейлстра подал в отставку во вторник, 13 февраля, после того, как выяснилось, что он не встречался с президентом России Владимиром Путиным в 2006 году, хотя утверждал обратное.