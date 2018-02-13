Глава МИД Нидерландов подал в отставку после обмана о встрече с Путиным

Министр иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстра подал в отставку после того, как солгал, что встречался с президентом России Владимиром Путиным в 2006 году, передаёт De Telegraaf.

«Нидерланды заслуживают министра, который не вызывает каких-либо сомнений», — заявил он во время выступления перед палатой представителей.

Ранее Зейлстра признался, что солгал о том, что встречался с Путиным в 2006 году и лично слышал, как он заявил, что рассматривает Белоруссию, Украину и Прибалтику как часть Великой России.

При этом бывший директор компании Shell Йерун ван дер Вир сообщил, что он рассказал министру историю о встрече с Путиным.