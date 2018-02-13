Бывший глава Shell рассказал о встрече на даче Путина в 2006 году‍

Бывший директор компании Shell Йерун ван дер Вир заявил, что это он рассказал главе МИД Нидерландов Халбе Зейлстра историю про встречу с президентом России Владимиром Путиным.

В письме Volkskrant предприниматель рассказал, что именно он, а не Зейлстра, был на даче Путина.

Он пояснил, что после этого между ним и главой МИД был разговор, но он мог быть в итоге неверно воспринят.

«Исторически Великая Россия больше, чем сегодняшняя Россия», — написал ван дер Вир в письме к изданию, добавив, что Зейлстра мог воспринять переданные ему слова президента России как желание влиять на территорию бывшей Великой России.

При этом бизнесмен отдельно подчеркнул, что не интерпретировал слова Путина «в агрессивном смысле».

Ранее министр иностранных дел Нидерландов признался, что солгал о том, что встречался с Путиным в 2006 году и лично слышал, как он заявил, что рассматривает Белоруссию, Украину и Прибалтику как часть Великой России.

Министр пояснил, что ему об этом рассказал источник, который Зейлстра не хотел называть.