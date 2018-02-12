Глава МИД Нидерландов сознался, что солгал о встрече с Путиным в 2006 году

Глава МИД Нидерландов Халбе Зейлстра признался, что солгал о том, что встречался с президентом России Владимиром Путиным в 2006 году.

Об этом он рассказал в интервью Volkskrant.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Нидерландов рассказывал, что ещё будучи сотрудником компании Shell был на встрече на даче Путина и лично слышал, как он заявил, что рассматривает Белоруссию, Украину и Прибалтику как часть «Великой России».

«Тогда я решил, что это важная геополитическая история, которая может иметь серьёзные последствия. Поэтому решил рассказать её от своего лица, чтобы не раскрывать личность человека, который действительно находился там. Потому что это могло иметь последствия для него или его компании», — пояснил свою позицию министр.

Зейлстра также добавил, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте уже проинформирован об этом.

Отмечается, что данное признание он сделал незадолго до своего визита в Москву, где он должен впервые в качестве министра встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым.