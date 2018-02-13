Нидерланды официально проинформировали Россию об отмене визита главы МИД

Нидерланды сообщили российской стороне об отмене запланированного визита главы МИД Халбе Зейлстра в Россию. Об этом заявили в пресс-службе российского МИД.

«Нидерландская сторона официально проинформировала об отмене визита главы МИД в Россию», — приводит Интерфакс сообщение.

Ранее стало известно, что нидерландский министр подал в отставку после того, как солгал о том, что встречался с российским лидером Владимиром Путиным в 2006 году.

12 февраля Зейлстра признался, что солгал о том, что встречался с Путиным в 2006 году.