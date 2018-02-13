Премьер Турции заявил, что США увеличили поставки оружия курдам в Сирии

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что американские власти не только продолжают поставлять оружие курдам в Сирию, но и увеличили количество отправляемого им вооружения.

Об этом сообщает Anadolu.

«Как же тогда понимать стремление Вашингтона сохранить партнёрство с террористами? Почему США поставляют террористам ещё больше оружия?» — сказал Йылдырым.

Вместе с этим он отметил, что ранее Вашингтон оправдывал свои действия желанием уничтожить террористическую группировку «Исламское государство»*, но американские власти уже заявили о победе над боевиками.

«Подобное оправдание — хуже преступления. Однако раз угроза террористов ИГ в Сирии ликвидирована, то причин для дальнейшего сотрудничества США с террористами (YPG) не осталось» — добавил он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил американского коллегу Дональда Трампа в том, что США не выполняют обещания по выводу сил курдских Отрядов народной самообороны (YPG) из сирийского Манбиджа.

7 февраля ФАН передавало, что Турция заявила о шести случаях нарушения перемирия в Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация, признанная террористической решением Верховного суда РФ от 29.12.2014.