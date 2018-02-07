Эрдоган обвинил Трампа в невыполнении обещаний по сирийским курдам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил американского коллегу Дональда Трампа в том, что США не выполняют обещания по выводу сил самообороны курдов (YPG) из сирийского Манбиджа.

«Обама обманул Турцию по вопросу сирийских курдских боевиков в Манбидже. К сожалению, Трамп следует тем же путём», — цитирует турецкого лидера Hurriyet.

По его словам, Трамп сказал Анкаре, что курды «не могут оставаться там и отправятся на восток от Евфрата».

«Он признал, что истинными хозяевами Манбиджа являются арабы. Но то, что он обещал, не выполнено», — заявил Эрдоган.

Он также отметил, что в Турции есть много беженцев из Манбиджа, которые хотят вернуться на родину, и «рано или поздно Манбидж найдёт своих настоящих хозяев».

Ранее Эрдоган предположил, что присутствие военнослужащих США в Сирии может быть направлено против Турции, Ирана и России.