Россия заявила о шести случаях нарушениях перемирия в Сирии

Короткая ссылка
Российская сторона в комиссии по перемирию в Сирии заявила о шести случаях нарушения режима прекращения огня, турецкая зафиксировала восемь, сообщает ФАН со ссылкой на информационный бюллетень Минобороны.

Обстановку в зонах деэскалации оценивают как стабильную.

За сутки представители России зафиксировали шесть случаев стрельбы: четыре в провинции Латакия и по одному в провинциях Алеппо и Дамаск.

Турецкая сторона сообщила о восьми нарушениях: по одному в провинциях Идлиб, Латакия и Хомс и пяти в провинции Дамаск.

Как рассказали в Минобороны, в течение последних суток было заключено соглашение о присоединении населённого пункта Расм-Эс-Сахаридж к режиму прекращения боевых действий.

Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев рассказал НСН, почему Вашингтон готов согласиться на президентство Башара Асада в Сирии до 2021 года.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Ситуация в Сирии
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru