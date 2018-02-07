Россия заявила о шести случаях нарушениях перемирия в Сирии
Обстановку в зонах деэскалации оценивают как стабильную.
За сутки представители России зафиксировали шесть случаев стрельбы: четыре в провинции Латакия и по одному в провинциях Алеппо и Дамаск.
Турецкая сторона сообщила о восьми нарушениях: по одному в провинциях Идлиб, Латакия и Хомс и пяти в провинции Дамаск.
Как рассказали в Минобороны, в течение последних суток было заключено соглашение о присоединении населённого пункта Расм-Эс-Сахаридж к режиму прекращения боевых действий.
Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев рассказал НСН, почему Вашингтон готов согласиться на президентство Башара Асада в Сирии до 2021 года.