Эрдоган призвал США завершить в Сирии «театр по борьбе с ИГ»

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Соединённым Штатам необходимо завершить театр по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»*, который направлен на сопротивление Турции. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Вы (США. — RT) говорите, что боретесь против ИГ. А сколько вы уничтожили членов ИГ? Те, кто боролся против ИГ, сейчас борется против Турции. Ни у кого нет права использовать ИГ как повод. Пришло время закончить этот театр с ИГ, пора снять маски», — цитирует Эрдогана РИА Новости.

По его словам, американские власти уже потратили $550 млн на помощь силам самообороны сирийских курдов, эта сумма может быть увеличена до $3 млрд.

«Нам говорят: «Если нас ударят, мы жёстко ответим». Те, кто говорит это, никогда в жизни не пробовали османского кулака», — заключил президент Турции.

11 февраля пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын и советник президента США Герберт Макмастер провели встречу в Стамбуле.

7 февраля ФАН передавало, что Турция заявила о шести случаях нарушения перемирия в Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация, признанная террористической решением Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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