Советник Трампа встретился с пресс-секретарём Эрдогана в Турции

Пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын и советник президента США Герберт Макмастер провели встречу в Стамбуле.

Об этом пишет газета Hürriyet.

Отмечается, что в ходе переговоров стороны обсудили двусторонние отношения, а также вызовы, перед которыми стоят Турция и США.

По данным издания, американская и турецкая стороны затронули тему «разработки совместных действий против терроризма любого рода».

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон и Макмастер посетят с визитом Турцию.