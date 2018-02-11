Советник Трампа встретился с пресс-секретарём Эрдогана в Турции
Об этом пишет газета Hürriyet.
İstanbul'da kritik görüşme https://t.co/1GVR3GbqBWpic.twitter.com/rjnX4xgDf9— Hurriyet.com.tr (@Hurriyet) 11 февраля 2018 г.
Отмечается, что в ходе переговоров стороны обсудили двусторонние отношения, а также вызовы, перед которыми стоят Турция и США.
По данным издания, американская и турецкая стороны затронули тему «разработки совместных действий против терроризма любого рода».
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон и Макмастер посетят с визитом Турцию.