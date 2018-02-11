Советник Трампа встретился с пресс-секретарём Эрдогана в Турции

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Пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын и советник президента США Герберт Макмастер провели встречу в Стамбуле.

Об этом пишет газета Hürriyet.

Отмечается, что в ходе переговоров стороны обсудили двусторонние отношения, а также вызовы, перед которыми стоят Турция и США.

По данным издания, американская и турецкая стороны затронули тему «разработки совместных действий против терроризма любого рода».

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон и Макмастер посетят с визитом Турцию. 

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