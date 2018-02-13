Генсек НАТО выразил обеспокоенность ситуацией на севере Сирии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Североатлантическом альянсе обеспокоены ситуацией на севере Сирии, где проходит военная операция Турции. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в преддверии Совета министров обороны стран НАТО.

«Ситуация в Сирии и вокруг неё вызывает серьёзную озабоченность союзников по НАТО», — приводит слова Столтенберга ТАСС.

По словам генсека НАТО, Турция проинформировала альянс о своей операции в Сирии.

Он отметил, что поддерживает постоянные контакты с руководством Турции, в частности с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, относительно операции в Сирии.

Ранее сотрудник главной больницы в сирийском Африне заявил, что в медучреждении наблюдается дефицит медикаментов для помощи раненым.

20 января Генштаб ВС Турции объявил, что в Африне на севере Сирии начинается операция «Оливковая ветвь» против курдских формирований.