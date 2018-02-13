Генсек НАТО выразил обеспокоенность ситуацией на севере Сирии
«Ситуация в Сирии и вокруг неё вызывает серьёзную озабоченность союзников по НАТО», — приводит слова Столтенберга ТАСС.
По словам генсека НАТО, Турция проинформировала альянс о своей операции в Сирии.
Он отметил, что поддерживает постоянные контакты с руководством Турции, в частности с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, относительно операции в Сирии.
Ранее сотрудник главной больницы в сирийском Африне заявил, что в медучреждении наблюдается дефицит медикаментов для помощи раненым.
20 января Генштаб ВС Турции объявил, что в Африне на севере Сирии начинается операция «Оливковая ветвь» против курдских формирований.