СМИ: В Нью-Йорке намерены потратить $500 тысяч на защиту выборов от хакеров

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Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио собирается выделить $500 тыс. на защиту городской избирательной системы от хакеров, чтобы киберпреступники не могли повлиять на промежуточные выборы в ноябре.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в городской администрации.

По мнению политика, данная мера необходима в связи с тем, что в США продолжается расследование «российского вмешательства» в президентские выборы 2016 года.

Отмечается, что речь идёт о промежуточном голосовании, по итогам которого должны быть избраны новый состав нижней палаты конгресса и треть сената, а также ряд губернаторов и представителей местных законодательных собраний.

Ранее экс-президент США Джордж Буш — младший заявил о «вмешательстве» России в американскую президентскую кампанию 2016 года. 

Российские официальные лица неоднократно опровергали обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании и референдумы других государств.

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