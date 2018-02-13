СМИ: В Нью-Йорке намерены потратить $500 тысяч на защиту выборов от хакеров
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в городской администрации.
По мнению политика, данная мера необходима в связи с тем, что в США продолжается расследование «российского вмешательства» в президентские выборы 2016 года.
Отмечается, что речь идёт о промежуточном голосовании, по итогам которого должны быть избраны новый состав нижней палаты конгресса и треть сената, а также ряд губернаторов и представителей местных законодательных собраний.
Ранее экс-президент США Джордж Буш — младший заявил о «вмешательстве» России в американскую президентскую кампанию 2016 года.
Российские официальные лица неоднократно опровергали обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании и референдумы других государств.