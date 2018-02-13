США планируют выделить около $1 млрд на обеспечение кибербезопасности страны

Соединённые Штаты планируют выделить около $1 млрд на обеспечение кибербезопасности страны. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренней безопасности США.

«Бюджет 2019 года предусматривает выделение почти $1 млрд на инициативы, которые направлены на защиту федеральных сетей и устранение уязвимости киберсистем, а также $319 млн для защиты критически важной инфраструктуры», — говорится в тексте сообщения.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты в 2019 году намерены направить в Европу военную технику на $1,3 млрд.

9 февраля американский лидер Дональд Трамп подписал закон о федеральном бюджете.