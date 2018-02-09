Сенат США принял законопроект по федеральному бюджету

Сенат США принял законопроект о параметрах федерального бюджета. Об этом сообщает The Hill.

По данным издания, за текст документа проголосовали 73 сенатора, против — 26.

Отмечается, что законопроект предусматривает продление финансирования государственных учреждений до 23 марта.

При этом законопроект ещё должна принять палата представителей, после чего он поступит на подпись к президенту США Дональду Трампу.

Ранее стало известно, что федеральные ведомства США второй раз за год приостановили работу, поскольку конгресс не принял проект бюджета на 2018 финансовый год.