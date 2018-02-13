США в 2019 году намерены направить в Европу военную технику на $1,3 млрд

Соединённые Штаты в 2019 году намерены направить в Европу военную технику на $1,3 млрд. Об этом сообщил замглавы управления бюджетного планирования Сухопутных войск Вооружённых сил США Дэвис Уэлш.

Согласно бюджетному плану на 2019 год, США планируют перебросить в Европу, в частности, танки, ракеты и бронетранспортёры.

«40 танков Abrams на сумму $455 млн, 62 ракету MSE на $250 млн, 66 многоцелевых бронетранспортеров AMPV на $230 млн, 61 бронемашину пехоты Bradley, а также ракеты HIMARS на $171 млн», — цитирует РИА Новости Уэлша.

При этом чиновник не уточнил, куда конкретно будет направлена техника, подчеркнув, что приведённые им цифры являются приблизительными.

Ранее сообщалось, что проект федерального бюджета США на 2019 финансовый год предусматривает выделение $1,4 млрд на поддержку сил национальной безопасности в Ираке и поддержку оппозиционных сил в Сирии.