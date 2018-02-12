США намерены выделить $1,4 млрд на поддержку оппозиции в САР и сил нацбезопасности в Ираке

Проект федерального бюджета США на 2019 финансовый год предусматривает выделение $1,4 млрд на поддержку сил национальной безопасности в Ираке и поддержку оппозиционных сил в Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Пентагона.

«Проведение операции «Непоколебимая решимость» предусматривает выделение 1,4 миллиарда долларов на подготовку и поддержку сил национальной безопасности Ирака и умеренной сирийской оппозиции», — цитирует агентство оборонное ведомство. Ранее стало известно, что проект бюджета Пентагона на 2019 год предусматривает увеличение ассигнований на 13% по сравнению с 2017 годом, при этом $89 млрд планируется потратить на проведение военных операций за рубежом.