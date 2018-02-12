Проект бюджета Пентагона на 2019 год предусматривает рост финансирования на 13%

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Проект бюджета Пентагона на 2019 год предусматривает увеличение ассигнований на 13% по сравнению с 2017 годом, при этом $89 млрд планируется потратить на проведение военных операций за рубежом.

Об этом говорится в проекте федерального бюджета, направленном на рассмотрение конгресса США.

«В бюджете для министерства обороны запрашивается $686 млрд, что на 80 миллиардов, или на 13%, выше по сравнению с утвержденным бюджетом 2017 года», — приводит данные проекта РИА Новости.

Отмечается, что сумма подразумевает «выделение $597 млрд в рамках базового бюджета и $89 млрд на проведение военных операций за рубежом».

Финансовый год в США начинается с 1 октября. Постоянный бюджет на 2018 год не принят до сих пор.

Президент США Дональд Трамп подписал закон о федеральном бюджете.

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