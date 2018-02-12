В Роспотребнадзоре предупредили об эпидемии сифилиса в словацком городе

Роспотребнадзор призвал россиян при планировании поездок учитывать информацию об эпидемии сифилиса в словацком городе Требишове.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По информации штаба по преодолению кризисной ситуации, в Требишовском районе Словакии, в городе Требишове и одноимённом районе, объявлена эпидемия сифилиса», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в настоящее время в Требишовском районе заболеваемость сифилисом в 16 раз выше, чем в среднем по Словакии.

«В последнее время число больных тяжёлой венерической болезнью увеличилось на 115 человек. Среди заболевших — представители многочисленного на востоке Словакии цыганского национального меньшинства», — указывается в сообщении.

Уточняется, что в настоящий момент медики и чиновники, входящие в штаб по преодолению неблагополучной эпидемиологической ситуации, делают всё возможное, чтобы выявить всех заболевших сифилисом.

Ранее Роспотребнадзор выпустил предупреждение о вспышке норовируса в Пхёнчхане.