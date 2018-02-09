Роспотребнадзор предупредил о вспышке норовируса в Пхёнчхане

Короткая ссылка
Роспотребнадзор призвал россиян при планировании поездок учитывать информацию о вспышке норовирусной инфекции в южнокорейском Пхёнчхане, где пройдут зимние Олимпийские игры. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Сообщается, что, по данным оргкомитета Олимпиады, по состоянию на 7 февраля в Пхёнчхане от инфекции пострадали 86 человек. 63 из них заразились в молодёжном центре Олимпиады.

«Со ссылкой на директора южнокорейского Центра по контролю и профилактике заболеваний сообщается, что больные норовирусной инфекцией выявлены среди персонала пищеблоков в медиа-деревне, что могло привести к инфицированию пищи и распространению инфекции», — отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что корейские власти проводят комплекс необходимых мер, в том числе проведена замена сотрудников охраны Олимпийских объектов до завершения карантина.

Ранее в оргкомитете зимней Олимпиады подтвердили 32 случая заболевания норовирусной инфекцией в Пхёнчхане.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Олимпийские игры 2018
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru