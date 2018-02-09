Роспотребнадзор предупредил о вспышке норовируса в Пхёнчхане

Роспотребнадзор призвал россиян при планировании поездок учитывать информацию о вспышке норовирусной инфекции в южнокорейском Пхёнчхане, где пройдут зимние Олимпийские игры. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Сообщается, что, по данным оргкомитета Олимпиады, по состоянию на 7 февраля в Пхёнчхане от инфекции пострадали 86 человек. 63 из них заразились в молодёжном центре Олимпиады.

«Со ссылкой на директора южнокорейского Центра по контролю и профилактике заболеваний сообщается, что больные норовирусной инфекцией выявлены среди персонала пищеблоков в медиа-деревне, что могло привести к инфицированию пищи и распространению инфекции», — отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что корейские власти проводят комплекс необходимых мер, в том числе проведена замена сотрудников охраны Олимпийских объектов до завершения карантина.

Ранее в оргкомитете зимней Олимпиады подтвердили 32 случая заболевания норовирусной инфекцией в Пхёнчхане.