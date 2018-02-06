Оргкомитет ОИ-2018 подтвердил 32 случая заболевания норовирусной инфекцией в Пхёнчхане

В организационном комитете зимних Олимпийских игр 2018 года подтвердили 32 случая заболевания норовирусной инфекцией в южнокорейском Пхёнчхане.

В пресс-релизе оргкомитета указано, что все заболевшие находятся в карантине.

Отмечается, что 21 человек заразился вирусом в молодёжном центре, а не в Олимпийской деревне. Остальные 11 человек, среди которых три иностранца, жили в других местах.

В настоящее время проводится эпидемиологическое обследование для выявления возбудителя инфекции.

Ранее сообщалось, что соревнования по лыжным гонкам на ОИ-2018 могут быть отменены из-за морозной погоды.