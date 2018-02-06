Соревнования по лыжным гонкам на ОИ-2018 могут быть отменены из-за морозной погоды

Соревнования по лыжным гонкам в рамках Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане могут быть отменены из-за морозной погоды.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспера.

Он отметил, что у FIS есть правила, согласно которым соревнования по лыжным гонкам могут быть отменены при температуре -22 °С по решению директора гонок и врачей.

Во вторник температура в Пхёнчхане упала до -20 °С, однако, по прогнозам, в ближайшие дни в олимпийской столице ожидается потепление.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет не объяснил FIS причины недопуска лыжника Устюгова к ОИ-2018.