МОК не предоставил FIS объяснения причин недопуска к ОИ-2018 лыжника Устюгова
- Сессия МОК в Пхенчхане
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента FIS Джанфранко Каспера.
Он отметил, что организация до сих не имеет информации о том, почему Устюгов и другие российские лыжники не получили приглашения. По его словам, исполком наделил правом выдавать приглашения специальные комиссии, которые «вольны делать всё, что им захочется».
Ранее сообщалось, что более 30 российских спортсменов подали апелляции на недопуск к ОИ-2018. В их числе оказались Сергей Устюгов и Глеб Ретивых.