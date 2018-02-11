Иран заявил об окончании безнаказанных ударов после инцидента на границе Израиля
«Сирийская нация доказала на этот раз, что она отреагирует на любой акт агрессии, поскольку время безнаказанных ударов подошло к концу», — приводит его слова Tasnim.
При этом агентство со ссылкой на представителей иранских служб безопасности подчёркивает, что присутствие Ирана в Сирии носит «консультативный характер, а не военный».
Утром 10 февраля армия Израиля сбила иранский беспилотник, вошедший в воздушное пространство страны из Сирии. САР активировала системы ПВО, в результате чего был сбит по меньшей мере один самолёт израильских ВВС.