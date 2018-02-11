Иран заявил об окончании безнаказанных ударов после инцидента на границе Израиля

Короткая ссылка
Время безнаказанных ударов прошло, и сирийский народ доказал свою способность ответить на любой акт агрессии, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, комментируя ситуацию вокруг инцидента на границе Израиля.

«Сирийская нация доказала на этот раз, что она отреагирует на любой акт агрессии, поскольку время безнаказанных ударов подошло к концу», — приводит его слова Tasnim.

При этом агентство со ссылкой на представителей иранских служб безопасности подчёркивает, что присутствие Ирана в Сирии носит «консультативный характер, а не военный».

Утром 10 февраля армия Израиля сбила иранский беспилотник, вошедший в воздушное пространство страны из Сирии. САР активировала системы ПВО, в результате чего был сбит по меньшей мере один самолёт израильских ВВС.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ближний Восток
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru