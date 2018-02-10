В Израиле назвали атаку на ПВО Сирии крупнейшей с 1982 года

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Проведённая 10 февраля операция ВВС Израиля стала самой крупной атакой на ПВО Сирии с 1982 года, заявил бригадный генерал ВВС Израиля Томер Бар.

«Это полный оперативный успех — и на этапе перехвата беспилотного летательного аппарата, и при подавлении источников огня, и в последующих ответных действиях», — приводит его слова Haaretz.

Ранее сообщалось, что ВВС Израиля атаковали 12 объектов сирийской армии и Ирана на территории САР.

Кроме того, утром 10 февраля армия Израиля сообщила, что сбила иранский беспилотник, вошедший в воздушное пространство страны из Сирии. В Иране опровергли принадлежность беспилотника.

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