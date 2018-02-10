Британский таблоид рассказал читателям о новой российской «военной игрушке»
В статье речь идёт о самолёте Су-57.
Автор Джои Миллар называет истребитель пятого поколения «новой наводящей ужас военной игрушкой России».
Отмечается, что самолёт был продемонстрирован в работе через несколько часов после публикации доклада Мюнхенской конференции по безопасности.
Издание отмечает, что Су-57 будет укомплектован «невероятно мощным радаром», который сможет распознавать любые цели на земле и в воздухе на «огромных дистанциях».
Ранее сообщалось, что российский истребитель пятого поколения Су-57 приступил к полётам с авиационными средствами поражения нового поколения.