Трамп прокомментировал решение о запрете публикации служебной записки демократов

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Президент США Дональд Трамп в своём Twitter прокомментировал решение о запрете публикации служебной записки представителей Демократической партии о «российском вмешательстве» в ходе американской президентской кампании в 2016 году.
Трамп прокомментировал решение о запрете публикации служебной записки демократов
  • Reuters
  • © Jonathan Ernst

Американский лидер отметил, что принял данное решение в связи с тем, что в документе содержится конфиденциальная информация, а также много правок.

«Демократы прислали очень политический и объёмный отчёт, зная, что в связи с указанными в нём источниками и методами (используемыми в процессе составления доклада. — RT)... документ будет сильно отредактирован. Узнав об этом, они бы принялись критиковать Белый дом за отсутствие прозрачности», — говорится в тексте сообщения.

В заключение Трамп сообщил, что документ был отправлен на переработку с целью его возможной публикации в дальнейшем в надлежащей форме.

Ранее стало известно, что президент США принял решение заблокировать публикацию служебной записки демократов о «российском расследовании».

Российские официальные лица неоднократно опровергали обвинения в адрес России в попытках вмешательства в предвыборные кампании и референдумы других государств.

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