Трамп прокомментировал решение о запрете публикации служебной записки демократов

Президент США Дональд Трамп в своём Twitter прокомментировал решение о запрете публикации служебной записки представителей Демократической партии о «российском вмешательстве» в ходе американской президентской кампании в 2016 году.

Американский лидер отметил, что принял данное решение в связи с тем, что в документе содержится конфиденциальная информация, а также много правок.

«Демократы прислали очень политический и объёмный отчёт, зная, что в связи с указанными в нём источниками и методами (используемыми в процессе составления доклада. — RT)... документ будет сильно отредактирован. Узнав об этом, они бы принялись критиковать Белый дом за отсутствие прозрачности», — говорится в тексте сообщения.

В заключение Трамп сообщил, что документ был отправлен на переработку с целью его возможной публикации в дальнейшем в надлежащей форме.

The Democrats sent a very political and long response memo which they knew, because of sources and methods (and more), would have to be heavily redacted, whereupon they would blame the White House for lack of transparency. Told them to re-do and send back in proper form! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 февраля 2018 г.

Ранее стало известно, что президент США принял решение заблокировать публикацию служебной записки демократов о «российском расследовании».

Российские официальные лица неоднократно опровергали обвинения в адрес России в попытках вмешательства в предвыборные кампании и референдумы других государств.