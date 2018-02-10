Трамп заблокировал публикацию служебной записки демократов о «российском расследовании»
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо юрисконсульта президента Дона Макгэна.
Отмечается, что отказ от обнародования документа связан с наличием в нём «чувствительной информации», связанной с национальной безопасностью США.
«Хотя президент склоняется к обнародованию меморандума от 5 февраля, из-за содержащихся в нём многочисленных секретных и очень чувствительных страниц, он не может сделать это в настоящее время», — говорится в письме.
Ранее Трамп заявил, что служебная записка законодателей-демократов о «вмешательстве» России в выборы 2016 года в скором времени будет опубликована.
Российские официальные лица неоднократно опровергали обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании и референдумы других государств.