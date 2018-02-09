Трамп пообещал опубликовать служебную записку демократов о «вмешательстве» России

Короткая ссылка
Президент США Дональд Трамп заявил, что служебная записка законодателей-демократов о «вмешательстве» России в выборы 2016 года в скором времени будет опубликована.

«Мы планируем опубликовать письмо в ближайшее время», — цитирует американского лидера Politico.

Отмечается, что Трамп не уточнил каких-либо подробностей, касающихся содержания записки.

Ранее профильный комитет по разведке палаты представителей конгресса США единогласно проголосовал за публикацию секретной записки демократов.

2 февраля конгресс США обнародовал служебную записку республиканцев о нарушениях, которые допустили Минюст и ФБР в ходе расследования дела о «российском вмешательстве». 

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru