Трамп пообещал опубликовать служебную записку демократов о «вмешательстве» России
«Мы планируем опубликовать письмо в ближайшее время», — цитирует американского лидера Politico.
Отмечается, что Трамп не уточнил каких-либо подробностей, касающихся содержания записки.
Ранее профильный комитет по разведке палаты представителей конгресса США единогласно проголосовал за публикацию секретной записки демократов.
2 февраля конгресс США обнародовал служебную записку республиканцев о нарушениях, которые допустили Минюст и ФБР в ходе расследования дела о «российском вмешательстве».