Автор досье на Трампа получал информацию от сотрудников штаба Клинтон и Госдепа

Юридический комитет сената США опубликовал документ, в котором говорится, что экс-сотрудник британской разведки Кристофер Стил, собравший досье на Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании 2016 года, получал информацию от подчинённых экс-кандидата в президенты Соединённых Штатов Хиллари Клинтон.

Кроме того, в документе уточняется, что информация также предоставлялась сотрудниками Госдепартамента, главой которого Клинтон была в период с 2009 по 2013 год.

Отмечается, что люди, близкие к Клинтон, обеспечивали Стила информацией, на основании которой он составил ранее опубликованное досье.

В документе, направленном сенаторами заместителю генерального прокурора США Роду Розенштейну и директору ФБР Кристоферу Рэю, также говорится, что Стил составил новый отчёт, основанный на сведениях, которые предоставлены приближёнными Клинтон.

Ранее сообщалось, что конгресс США обнародовал служебную записку о грубейших нарушениях, которые допустили Министерство юстиции Соединённых Штатов и ФБР в ходе расследования дела о «российском вмешательстве» в президентские выборы 2016 года.

Компания Fusion GPS наняла экс-сотрудника британских разведывательных служб Кристофера Стила для сбора досье на Трампа.