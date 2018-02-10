СМИ сообщили о гибели россиянки в ДТП в США

Короткая ссылка
Гражданка России погибла в ДТП в городе Виндзор американского штата Коннектикут, её автомобиль столкнулся с мусоровозом. Об этом сообщает NBC со ссылкой на полицию.

Как отмечается, 41-летняя Татьяна Веденцова находилась в США в командировке.

По данным телеканала, находящийся за рулём автомобиля 33-летний Павел Ковальчук госпитализирован с серьёзными травмами.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП на острове Пхукет в Таиланде погибли две гражданки России.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru