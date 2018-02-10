СМИ сообщили о гибели россиянки в ДТП в США
Гражданка России погибла в ДТП в городе Виндзор американского штата Коннектикут, её автомобиль столкнулся с мусоровозом. Об этом сообщает NBC со ссылкой на полицию.
Как отмечается, 41-летняя Татьяна Веденцова находилась в США в командировке.
По данным телеканала, находящийся за рулём автомобиля 33-летний Павел Ковальчук госпитализирован с серьёзными травмами.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП на острове Пхукет в Таиланде погибли две гражданки России.
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