СМИ: Российский лыжник умер во время марафона в Миннесоте

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Российский спортсмен Андрей Шамшурин скончался во время марафонской гонки, которая проходила в рамках чемпионата мира среди ветеранов в штате Миннесота.

Как сообщает «Лыжный спорт», 54-летний лыжник упал за несколько километров до финиша.

Точная причина смерти не называется.

В турнире Masters World Cup 2018 года, который проходил 26 января, принимали участие спортсмены старше 30 лет.

Ранее стало известно, что на 86-м году жизни скончалась двукратная чемпионка СССР в парном фигурном катании Лидия Горлинская.

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