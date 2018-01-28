СМИ: Российский лыжник умер во время марафона в Миннесоте
Российский спортсмен Андрей Шамшурин скончался во время марафонской гонки, которая проходила в рамках чемпионата мира среди ветеранов в штате Миннесота.
Как сообщает «Лыжный спорт», 54-летний лыжник упал за несколько километров до финиша.
Точная причина смерти не называется.
В турнире Masters World Cup 2018 года, который проходил 26 января, принимали участие спортсмены старше 30 лет.
Ранее стало известно, что на 86-м году жизни скончалась двукратная чемпионка СССР в парном фигурном катании Лидия Горлинская.
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