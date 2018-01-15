Скончалась двукратная чемпионка СССР по фигурному катанию Лидия Горлинская

На 86-м году жизни скончалась двукратная чемпионка СССР в парном фигурном катании Лидия Горлинская.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Горлинская является двукратной (1955 и 1956 годы) чемпионкой СССР в парном катании, серебряным призёром Всемирной зимней Универсиады 1956 года. Она в паре с Юрием Киселёвым стала первой советской фигуристкой, принявшей участие в чемпионате Европы 1956 года.

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