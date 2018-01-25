Водителю с Украины предъявили обвинение после гибели в ДТП на Пхукете двух россиянок

В Таиланде полиция предъявила обвинения гражданину Украины, который находился за рулём автомобиля, попавшего в ДТП, в результате которого погибли две россиянки.