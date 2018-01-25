Водителю с Украины предъявили обвинение после гибели в ДТП на Пхукете двух россиянок
В Таиланде полиция предъявила обвинения гражданину Украины, который находился за рулём автомобиля, попавшего в ДТП, в результате которого погибли две россиянки.
Об этом сообщает издание Phuket News.
Отмечается, что украинцу Артёму Сердюкову предъявлены обвинения в неосторожном вождении, повлекшем смерть человека.
В ближайшее время он предстанет перед судом.
22 января стало известно, что в ДТП на острове Пхукет в Таиланде погибли две гражданки России.
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