Водителю с Украины предъявили обвинение после гибели в ДТП на Пхукете двух россиянок

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В Таиланде полиция предъявила обвинения гражданину Украины, который находился за рулём автомобиля, попавшего в ДТП, в результате которого погибли две россиянки.

Об этом сообщает издание Phuket News.

Отмечается, что украинцу Артёму Сердюкову предъявлены обвинения в неосторожном вождении, повлекшем смерть человека.

В ближайшее время он предстанет перед судом.

22 января стало известно, что в ДТП на острове Пхукет в Таиланде погибли две гражданки России.

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