Две россиянки погибли в ДТП в Таиланде
Авария произошла в воскресенье, 21 января: легковой автомобиль, в салоне которого находились россиянки, столкнулся с минивэном.
«По предварительным данным, водитель легкового авто, гражданин Украины, допустил столкновение, выехав на встречную полосу», — цитирует ТАСС заведующего консульским отделом посольства Владимира Соснова.
Отмечается, что водитель был госпитализирован с ранениями, пассажирки погибли на месте.
Ранее россиянин погиб в ДТП на Шри-Ланке.
Также URA.RU передавало, что в Челябинской области пьяный экс-полицейский насмерть сбил женщину на велосипеде и скрылся с места происшествия.