Две россиянки погибли в ДТП в Таиланде

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В результате ДТП на острове Пхукет в Таиланде погибли две гражданки России. Об этом сообщили в российском посольстве.

Авария произошла в воскресенье, 21 января: легковой автомобиль, в салоне которого находились россиянки, столкнулся с минивэном.

«По предварительным данным, водитель легкового авто, гражданин Украины, допустил столкновение, выехав на встречную полосу», — цитирует ТАСС заведующего консульским отделом посольства Владимира Соснова.

Отмечается, что водитель был госпитализирован с ранениями, пассажирки погибли на месте.

Ранее россиянин погиб в ДТП на Шри-Ланке.

Также URA.RU передавало, что в Челябинской области пьяный экс-полицейский насмерть сбил женщину на велосипеде и скрылся с места происшествия.

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