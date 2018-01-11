СМИ: Россиянин погиб в ДТП на Шри-Ланке

Короткая ссылка
Гражданин России погиб в результате ДТП на юге Шри-Ланки. Об этом пишет Hiru News со ссылкой на местную полицию.

Как отмечается, ещё один россиянин госпитализирован.

По данным портала, инцидент произошёл на автодороге между городами Галле и Матара. Россияне ехали на велосипедах.

Ранее URA.RU передавало, что в Челябинской области пьяный экс-полицейский насмерть сбил женщину на велосипеде и скрылся с места происшествия.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Азия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119