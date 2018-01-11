СМИ: Россиянин погиб в ДТП на Шри-Ланке
Гражданин России погиб в результате ДТП на юге Шри-Ланки. Об этом пишет Hiru News со ссылкой на местную полицию.
Как отмечается, ещё один россиянин госпитализирован.
По данным портала, инцидент произошёл на автодороге между городами Галле и Матара. Россияне ехали на велосипедах.
Ранее URA.RU передавало, что в Челябинской области пьяный экс-полицейский насмерть сбил женщину на велосипеде и скрылся с места происшествия.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.