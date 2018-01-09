СМИ: В Таиланде в ДТП с участием мотоцикла погиб россиянин

Российский турист погиб в аварии с участием мотоцикла в Таиланде. Об этом сообщает Nation.

По данным издания, 22-летний россиянин Александр Захаров вместе с гражданкой Таиланда ехал на мотоцикле. Во время движения на высокой скорости они сбили туриста из Южной Кореи, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

Отмечается, что все участники инцидента погибли.

Как сообщает ТАСС, в консульском отделе посольства России в Таиланде пока не получали информацию о данном инциденте.

В декабре 2017 года URA.RU передавало, что в таиландской Паттайе скончался российский турист, упавший на стальные пики балконной ограды.