ВМС Индонезии обнаружили корабль с тонной наркотиков на борту

Военно-морские силы Индонезии провели задержание рыболовного судна, на котором было найдено около 1 т метамфетамина.

Об этом сообщает Straits Times. Отмечается, что на корабле находились четверо членов экипажа, предположительно, жители Тайваня. По данным издания, наркотические вещества были спрятаны в мешках с рисом. Ранее информационный портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодарском крае задержали женщину с 1 кг наркотиков.