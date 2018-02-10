ВМС Индонезии обнаружили корабль с тонной наркотиков на борту

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Военно-морские силы Индонезии провели задержание рыболовного судна, на котором было найдено около 1 т метамфетамина.

Об этом сообщает Straits Times.

Отмечается, что на корабле находились четверо членов экипажа, предположительно, жители Тайваня.

По данным издания, наркотические вещества были спрятаны в мешках с рисом.

Ранее информационный портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодарском крае задержали женщину с 1 кг наркотиков.

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