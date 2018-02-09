Небензя назвал преступлением удар коалиции во главе с США по Сирии
Он отметил, что в коалиции всё время заявляют о борьбе с международным терроризмом. По его словам, «но мы видим, что они этим не ограничиваются».
«А выступать против тех, кто действительно воюет против международного терроризма на стороне (правительства) Сирии, — это преступление», — цитирует дипломата РИА Новости.
Ранее официальный представитель Пентагона Дана Уайт заявила, что коалиция заранее уведомила российских военных об ударе по проправительственным силам в Сирии.