Небензя назвал преступлением удар коалиции во главе с США по Сирии

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Удар, нанесённый возглавляемой США международной коалицией по проправительственным силам в Сирии, является преступлением. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Он отметил, что в коалиции всё время заявляют о борьбе с международным терроризмом. По его словам, «но мы видим, что они этим не ограничиваются».

«А выступать против тех, кто действительно воюет против международного терроризма на стороне (правительства) Сирии, — это преступление», — цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее официальный представитель Пентагона Дана Уайт заявила, что коалиция заранее уведомила российских военных об ударе по проправительственным силам в Сирии.

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