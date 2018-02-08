Небензя заявил о попытках ряда стран оклеветать Россию в связи с ситуацией в Сирии

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что некоторые страны пытаются оклеветать российскую сторону из-за ситуации в Сирии после успешного проведения Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

«Сейчас после успеха конгресса сирийского национального диалога мы отчётливо видим интенсификацию попыток оклеветать Россию по Сирии, поставить под вопрос политическое урегулирование», — цитирует его РИА Новости.

Данное заявление постпред сделал по итогам заседания Совета Безопасности ООН по поводу гуманитарной ситуации в Сирии.

Как добавил Небензя, подобные действия некоторые страны предпринимают после того, как появляется какой-то прогресс на политическом фронте.

«Сегодня гуманитарная ситуация в Сирии, хотя она и плохая, и удручающая, ничем не хуже, чем она была месяц назад. Но сейчас нам пытаются представить, что происходит что-то драматическое», — добавил он.

Ранее стало известно, что коалиция во главе с США открыла огонь по проправительственным войскам Сирии.

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