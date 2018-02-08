Эксперт прокомментировал атаку коалиции во главе с США по проправительственным силам в Сирии

Директор Института стратегического планирования Александр Гусев в беседе с RT прокомментировал сообщение пресс-службы штаба операции «Непоколебимая решимость» о том, что коалиция во главе с США открыла огонь по проправительственным войскам Сирии после того, как те, по их словам, совершили нападение на штаб Сирийских демократических сил (SDF).

«Ситуация, которая сейчас складывается в рамках участия американских вооружённых сил в Сирии, достаточно сложная. Честно говоря, не очень понятно, чего они хотят добиться. Коалиция, которую возглавляют США, заявила, что нанесла удар по правительственным войскам Асада, поскольку подвергся атаке штаб Сирийских демократических сил... Но, с другой стороны, США всё время говорят, что борются против ИГ*, таких организаций, как «Джабхат ан-Нусра»**, и их подразделений. Возникает вопрос к американскому политическому истеблишменту, до каких пор они будут использоваться двойные стандарты», — сказал он.

Гусев также подчеркнул, что сирийские правительственные войска воюют против боевиков.

«Согласно имеющимся данным, в результате удара американских ВВС погибло более ста бойцов сирийских проправительственных сил. Конечно, это создаёт большие трудности в переговорном процессе. После проведённого в Сочи Конгресса сирийского нацдиалога, мы подошли к созданию новой Конституции Сирийской Арабской Республики. Но США делают всё, чтобы нивелировать результаты переговоров», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что коалиция во главе с США открыла огонь по проправительственным войскам Сирии.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

**«Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.