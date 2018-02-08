Число погибших в результате землетрясения на Тайване возросло до десяти
Число погибших на Тайване в результате землетрясения возросло до десяти, 272 человека получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает «Синьхуа».
При этом отмечается, что семь человек числятся пропавшими без вести.
Taiwan quake death toll rises to 10, seven still missing and 272 injured https://t.co/iYNxujkIM5pic.twitter.com/7iVsOAnJmS— China Xinhua News (@XHNews) 8 февраля 2018 г.
Ранее сообщалось о девяти погибших и 265 пострадавших.
Вечером 6 февраля у побережья уезда Хуалянь на северо-востоке острова произошло землетрясение магнитудой 6,5.
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