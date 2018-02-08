Число погибших в результате землетрясения на Тайване возросло до десяти

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Число погибших на Тайване в результате землетрясения возросло до десяти, 272 человека получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает «Синьхуа».

При этом отмечается, что семь человек числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось о девяти погибших и 265 пострадавших.

Вечером 6 февраля у побережья уезда Хуалянь на северо-востоке острова произошло землетрясение магнитудой 6,5.

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